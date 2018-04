Militares patrulham rodovias, via expressa e linhas Amarela e Vermelha no Rio

Tropas do Exército, da Marinha e da Infantaria da Aeronáutica patrulham, desde as 18h desta quarta-feira (4), vias do Rio de Janeiro. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), os efetivos estão presentes nas rodovias BR-101 e RJ-104, na via expressa Transolímpica e nas linhas Amarela e Vermelha.

A participação dos militares é em esquema de reforço às atividades da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal na cidade.

O número de integrantes da ação não foi informado, mas, de acordo com o CML, são “efetivos suficientes para um patrulhamento dinâmico e eficaz”.

Conforme o Comando Militar do Leste, não está definido até que hora vai durar a operação.

Fonte: Agência Brasil