Militares e policiais fazem ação em rodovias do estado do Rio

Cerca de 1.400 militares fazem hoje (21) uma operação de bloqueio, controle e fiscalização em rodovias do estado do Rio de Janeiro, em conjunto com as polícias estaduais, a Força Nacional de Segurança e a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Comando Conjunto da Segurança no Rio, as ações estão sendo feitas nos acessos às rodovias BR-101 e RJ-104 e na avenida Brasil.

Além disso, policiais militares aumentaram o patrulhamento ostensivo no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. As ações na comunidade da Vila Kennedy também prosseguem.

Militares e policiais recebem apoio de veículos blindados e aeronaves. Os espaços aéreos poderão sofrer restrições temporárias nas áreas sobrepostas aos locais de atuação das forças armadas. As ações fazem parte do contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública do estado do Rio.

Fonte: Agência Brasil