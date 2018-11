Militares doam brinquedos para escola pública no Rio

A partir de hoje (5), alunos do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Anita Garibaldi, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, terão uma brinquedoteca na escola.

O Gabinete de Intervenção Federal e o Comando Conjunto doaram nesta segunda-feira brinquedos que serão usados na montagem do espaço.

A ação é uma parceria com a associação civil e religiosa Irmandade Santa Cruz dos Militares, que realizou campanha de arrecadação de recursos e brinquedos.

O local será destinado a alunos do ensino básico.

Segundo a assessoria do Comando Militar do Leste, a ideia da brinquedoteca surgiu em setembro, durante a inauguração da biblioteca do Ciep, construída em uma ação comunitária das Forças Armadas, governos estadual e municipal, instituições jurídicas e iniciativa privada.

Na ocasião, a diretoria da escola manifestou ao interventor federal, general de exército Walter Souza Braga Netto, o desejo de transformar o espaço em uma brinquedoteca.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil