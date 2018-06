Militar morre durante operação policial no Morro dos Macacos

Um sargento da Polícia Militar (PM) morreu na manhã de hoje (28) durante uma operação policial no Morro dos Macacos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Jason da Costa Pinheiro foi atingido na cabeça e levado para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu ao ferimento, de acordo com a PM.

A operação começou no início da manhã, com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos. Como houve vários confrontos armados com criminosos da comunidade, o Batalhão de Operações Policiais Especiais foi chamado e está auxiliando a tropa do local.

O Túnel Noel Rosa, que passa por baixo do Morro dos Macacos, foi interditado devido aos riscos a motoristas.

O sargento foi o 58º agente militar e 63º policial assassinado neste ano no estado.

Fonte: Agência Brasil