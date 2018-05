Milhares de pessoas acompanham Marcha para Jesus em São Paulo

A 26ª Marcha para Jesus, evento gospel liderado pela Igreja Renascer em Cristo, reuniu milhares de pessoas nesta quinta-feira (31) na capital paulista. Com a participação de 10 trios elétricos e muitas atrações musicais, o evento bloqueou vias do centro e da zona norte da cidade.

A marcha saiu da Estação Luz do Metrô, às 10h, e fez um percurso de 3,5 quilômetros passando pelas avenidas Tiradentes e Santos Dumont em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo do Campo de Marte, na zona norte. O palco montado no local recebe cantores e cantoras do segmento gospel.

Presidida pelo apóstolo Estevam Hernandes, a Marcha Para Jesus é um evento que reúne igrejas cristãs. O evento deve durar até as 21h.

Até o momento, nem a organização da marcha, nem a Polícia Militar informaram o número de participantes.

Fonte: Agência Brasil