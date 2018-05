Miley Cyrus assina coleção de tênis cheia de charme para Converse

Brilho, estampas e salto plataforma marcam a coleçã0

Brilho e salto plataforma são características dos novos modelos de tênis da Converse assinados pela cantora Miley Cyrus. Os solados dos tênis contam com brilho e estampas. São seis opções cheias de estilo que se inspiram na personalidade forte e expressiva da famosa, que chegam ao Brasil com preços a partir de R$ 339,90.

Miley apresentou a coleção em Los Angeles na última semana. Ela participou de ensaio fotográfico ao lado de fãs para promover os modelos da Converse.

Coleção assinada pela cantora Miley Cyrus para a Converse

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL