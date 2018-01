Mike, de ‘Stranger Things’, canta Velvet Underground em show de sua banda

(Foto: Mathew Tucciarone)

Leia maisAstro de ‘Stranger Things’ perde desafio e terá que celebrar …Paramore convida Dustin, de Stranger Things, para participar de …

A nova moda entre os atores de Stranger Things é se aventurar no mundo do rock. Após Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin na série, aparecer com o seu grupo Work in Progress, quem também está fazendo sucesso nos palcos é o ator Finn Wolfhard, o Mike, com a sua banda Calpurnia.

Em recente show no Rough Trade NYC, no Brooklyn, Nova York, Finn cantou uma cover de Here She Comes Now, do Velvet Underground. Antes de começar, ele disse: “Essa música é para Lou Reed… e Hulk Hogan”.

A versão foi gravada pela Rolling Stone EUA e pode ser conferida abaixo:

O Calpurnia acaba de assinar um contrato com a Royal Mountain Records e irá lançar o primeiro EP ainda esse mês.

Saiba mais sobre os atores de ‘Stranger Things’

1 de 9

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Finn Wolfhard

Com apenas 13 anos, Finn Wolfhard vive Mike Wheeler, um dos amigos de Will na série. Ele é conhecido por participações pontuais em ‘Supernatural’ e ‘The 100’

Créditos: Netflix/Reprodução

Winona Ryder

Desde ‘Beetlejuice’ (1988), Winona Ryder é uma das mais marcantes personalidades de Hollywood. Com uma série de trabalhos de sucesso, a atriz protagoniza um seriado da Netflix pela primeira vez

Créditos: Netflix/Divulgação

David Harbour

O ator vive o policial Hopper em ‘Stranger Things’ e já fez alguns filmes de sucesso. Ele era, por exemplo, o caubói Randall Malone em ‘O Segredo de Brokeback Mountain’

Créditos: Netflix/Divulgação

Noah Schnapp

O jovem de apenas 11 anos faz o pequeno Will Byers, que desaparece logo no primeiro episódio. Ele fez sua estreia no cinema ano passado, em ‘Ponte dos Espiões’, ao lado Tom Hanks

Créditos: Netflix/Divulgação

Caleb McLaughlin

Caleb interpreta Lucas, outro amigo de Will e Mike. O ator tem no currículo trabalhos em ‘Shades of Blue: Segredos Policiais’ e ‘Noah Dreams of Origami Fortunes’

Créditos: Netflix/Reprodução

Charlie Heaton

O jovem ator é conhecido no universo do suspense nos Estados Unidos. Ele atuou, por exemplo, em ‘As You Are’, drama lançado em janeiro. Ele vive Jonathan Byers, o irmão mais velho de Will, em ‘Stranger Things’

Créditos: Netflix/Divulgação

Millie Brown

Sabe aquelas crianças capetinhas que toda história de suspense tem? Eleven é esse tipo de personagem em ‘Stranger Things’. Ela é vivida por Millie Brown, que já atuou em séries como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Intruders’ e ‘NCIS’

Créditos: Netflix/Divulgação

Natalia Dyer

Natalia vive a irmã mais velha de Mike, Nancy Wheeler. Sua carreira conta com produções bem distintas de ‘Stranger Things’. Por exemplo: ela atuou em ‘Hannah Montana: O Filme’ e ‘Whitney Brown’

Créditos: Netflix/Divulgação

Cara Buono

Atriz e roteirista, Cara Buono vive Karen Wheeler, mãe de Mike, Nancy e Holly. Antes de ‘Stranger Things’, ela atuou em filmes como ‘Hulk’, em 2003, ‘Cidades de Papel’ e ‘Deixe-me Entrar’

Créditos: Netflix/Divulgação

Mais galerias

Famosos

Caito Manier

TV e Cinema

Séries que amamos e completam 20 anos em 2018

TV e Cinema

Atores que ficaram a cara de seus personagens

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL