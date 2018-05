Miguel Falabella revela ter criado 2 meninos: “Nunca tornei público”

Miguel Falabella

O ator Miguel Falabella contou que criou dois meninos, mas que preferiu não tornar o fato público. Em entrevista para a Revista Crescer para falar sobre um novo projeto infantil, ele afirmou que acabou resgatando memórias ao criar a série Os Óculos Mágicos de Charlotte, que terá 13 episódios no Youtube.

“(Resgatei) a minha infância, a dos meus sobrinhos, a dos dois meninos que criei desde os 5 anos e que hoje são adultos, têm 25 e 26 anos. Também tenho sobrinhos-netos que moram na China”, afirmou.

Sobre os meninos que criou, Miguel afirmou: “Minha relação com eles é ótima e sempre foi. Nunca tornei isso público. Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio. Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer ‘eu assumo e vou criá-los’. Eles vivem na minha casa, mais do que na dela. Ninguém pendeu para o teatro; um foi para a economia e outro para o desenho industrial”.

Fonte: Vírgula UOL