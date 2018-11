Mickey Mouse faz 90 anos! Listamos 9 fatos e curiosidades sobre o personagem da Disney

Mickey Mouse, um dos personagens mais famosos da história – com certeza, o mais emblemático da Disney -, completa 90 anos neste mês. O ratinho sempre foi tão popular que, nos anos 1950, uma pesquisa mostrou que 98% das crianças de 3 a 11 anos do mundo todo sabiam quem era o Mickey, tornando-o mais conhecido do que Papai Noel.

Para marcar a data, o site Mirror reuniu alguns fatos e curiosidades sobre a história do personagem. Confira:

1) Ele foi criado por Walt Disney em 1928 para substituir Osvaldo, o Coelho Sortudo, depois que a Disney perdeu os direitos de usá-lo para a Universal Studios. O Mickey apareceu pela primeira vez em 18 de novembro no desenho animado ‘Plane Crazy’.

2) O ratinho foi inicialmente batizado de Mortimer, mas Lilian, esposa de Walt Disney, detestou o nome e mudou ela própria para Mickey.

3) A Disney já tinha feito oito curta-metragens com o personagem sem que ele dissesse nada. Mickey apenas dava risadas. Mas, em 1929, o rato falou sua primeira palavra: “cachorro quente”.

4) Walt Disney era quem dublava o Mickey e, curiosamente, a Minnie também.

5) Nos anos 1950, ele já havia se tornado uma marca poderosa e era tema de parques de diversão, jornais, revistas em quadrinhos, brinquedos e livros.

6) No aniversário de 50 anos, o personagem ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood.

7) Em 1935, Mickey foi repaginado por Fred Moore e ganhou suas famosas luvas brancas.

8) Ele tem apenas quatro dedos porque Walt Disney achava que cinco ficariam parecendo “um monte de bananas”.

9) No mundo inteiro, todos os funcionários da Disney que se vestem de Mickey têm que aprender a fazer a assinatura oficial do personagem para que os autógrafos sejam sempre iguais em todos os parques.

