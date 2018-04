Michel Teló dá beijão em Thaís Fersoza e diz: “amo borrar seu batom”

Thaís Fersoza e Michel Teló

Michel Teló postou um vídeo romântico ao lado da mulher, a atriz e youtuber Thaís Fersoza.

“O melhor beijo do mundo, a boca mais gostosa. Amo borrar seu batom”, afirmou.

O ator também usou a hashtag #portrasdamaquiagem, que é o nome de sua música recém-lançada com Marília Mendonça.

Michel Teló e Thaís Fersoza são pais de Melinda, de 1 ano, e Teodoro, de oito meses.

Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo) em 2 de Abr, 2018 às 1:55 PDT

Fonte: Vírgula UOL