Michael Moore anuncia projeto bombástico sobre Trump e atriz

O produtor divulgou imagens de um programa gravado nos anos 1990

O produtor de documentários Michael Moore contou que está trabalhando em um projeto secreto envolvendo o presidente norte-americano Donald Trump e a atriz Roseanne Barr. As informações são do The Guardian.

Moore compartilhou imagens em seu Twitter de um programa em que ele participou ao lado de Trump e Roseanne nos anos 1990. “Eu conheço a Roseanne e eu conheço o Trump. E eles estão prestes a amaldiçoar o dia em que me conheceram”, escreveu o produtor.

Fonte: Vírgula UOL