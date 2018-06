México joga por um empate contra a Suécia

As seleções do México e da Suécia se enfrentam neste momento no Estádio Central, em Ekaterimburgo, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A equipe Mexicana lidera com seis pontos e depende apenas de um empate a fim de passar para a próxima fase.

A Suécia precisa vencer para avançar na Copa. Caso empate, terá que torcer a favor de uma vitória da Coreia do Sul contra a Alemanha, em partida que ocorre agora na Arena Kazan.

O Grupo F é o mais equilibrado da competição, pois existe a possibilidade de três seleções (México, Suécia e Alemanha) empatarem no número de pontos. Caso isso aconteça, a definição será por saldo de gols ou de gols feitos entre as equipes em disputa. Não considerando os resultados contra o quarto colocado.

O treinador mexicano Juan Carlos Osorio colocou em campo os seguintes jogadores: Guillermo Ochoa, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Héctor Moreno e Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Miguel Layún, Andrés Guardado e Carlos Vela; Hirving Lozano e Chicharito Hernández.

Janne Andersson, técnico da Suécia, escalou a sua equipe com: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist e Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal e Emil Forsberg; Ola Toivonen e Marcus Berg.

O árbitro central da partida é o argentino Nestor Pitana, que tem como assistentes os compatriotas Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti. O trio argentino apitou a partida de abertura da Copa do Mundo, quando a Rússia venceu a Arábia Saudita por 5 a 0.

Fonte: Agência Brasil