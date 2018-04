Mexer no celular do parceiro vai dar cadeia na Arábia Saudita

Espiar computador do parceiro tem pena de quatro anos de prisão

Fuçar no celular do parceiro será punido com prisão na Arábia Saudita ou multa de até R$ 441 mil, segundo publicou a Newsweek. “Pessoas casadas planejando espiar o celular do parceiro na Arábia Saudita terão que pensar duas vezes, pois a ação pode levar a multa e prisão por um ano”, comunicou o governo do país.

A determinação chega como parte das medidas para “preservar os direitos dos usuários de internet, assim como proteger a moral do indivíduo e sociedade”, informou o governo da Arábia Saudita. Para quem acessar o computador do parceiro com a intenção de apagar ou compartilhar informações privadas pode sofrer pena ainda maior: multa de R$ 2,6 milhões e quatro anos de cadeia.

10. Queda de penhasco

No dia de Natal de 2015, Joshua Burwell caiu do penhasco Sunset Cliffs, em San Diego. Ele estava tão colado em seu telefone que não percebeu que já havia passado a área segura do penhasco. Ele continuou caminhando até ele pisar ao longo da borda e caiu 18 metros e morreu no local. “[Ele] não estava vendo onde ele estava andando. Ele estava olhando para o dispositivo em suas mãos “, disse o segurança Bill Bender.

Créditos: Reprodução

9. Morto após rastrear telefone

Em fevereiro de 2016, um homem de 23 anos em Birmingham, Alabama, teve seu iPhone furtado. Depois de usar o aplicativo de rastreamento do telefone para localizá-lo, ele chegou até o ladrão. O homem, no entanto, o matou a tiros.

Créditos: Reprodução

8. Engarrafamento mortal

Em agosto de 2010, um homem de Missouri, de 19 anos, estava provocou um grande acidente em uma rodovia ao bater em um ônibus escolar, duas pessoas morreram e 38 outras pessoas ficaram gravemente feridas.

Créditos: Reprodução

Mensagem enquanto dirigia

Investigadores federais disseram que os registros do telefone celular do motorista revelaram que ele enviou mensagens de texto no momento do acidente.

Créditos: Reprodução

7. Eletrocutada

Ma Ailun, uma mulher de 23 anos da China, morreu em 2013 ao ser eletrocutada. Ela apenas tentou responder a uma mensagem enquanto o celular estava carregado.

Créditos: Reprodução

6. Atropelada na China

Em 2015, uma mulher em Zhongshan, Guangdong, na China, estava casualmente atravessando a rua olhando para o telefone e atravessou uma pista.

Créditos: Reprodução

Havia um caminhão no caminho

Mas ela foi atingida por um grande caminhão na pista oposta e morreu na hora.

Créditos: Reprodução

5. Morto em compactador de lixo

Em um caso ocorrido em Illinois, em 2013, Roger Mirro contou a um de seus vizinhos que, acidentalmente, deixou cair seu telefone na calha do lixo do prédio. Ao tentar entrar no compactador de lixo, ele acabou perdendo a vida.

Créditos: Reprodução

4. Queimada ao tentar salvar telefone

Wendy Rybolt de Bartonville, Illinois, teve sua casa incendiada e tentou recuperar o celular que estava lá dentro. Hospitalizada por inalação de fumaça, ela acabou não resistindo.

Créditos: Reprodução/Taringa

3. A última selfie

Em maio de 2015, Anna Ursu, uma garota de 18 anos de Bucareste, na Romênia, estava tirando selfies com uma amiga. Em busca de um ângulo inusitado, ela escalou um trem.

Créditos: Reprodução

Eletrocutada no trem

Um amigo de Ursu disse que as coisas iriam bem até ela agarrar um fio com uma tensão extremamente alta. Ursu ​​foi imediatamente eletrocutada. A tensão era tão poderosa que ela explodiu em chamas.

Créditos: Reprodução

2. Telefone explosivo

Em 2010, Gopal Gujjar da Índia estava trabalhando no campo, reunindo seu gado e conversando em seu telefone celular Nokia como já fazia muitas vezes antes, quando o telefone explodiu enquanto ele o segurava na orelha, matando-o. Outras fatalidades também foram causadas por telefones explosivos. Tais mortes foram relatadas na China e no Nepal.

Créditos: Complex/Reprodução

1. Mulher não vê três crianças se afogarem

O caso mais dramático ocorreu em Irving, Texas, em 2015, Patricia Allen foi à piscina do complexo de apartamentos, juntamente com três de seus cinco filhos (9 anos, 10 e 11). Tragicamente, os três filhos se afogaram e morreram. Testemunhas declararam que Allen estava bem junto à piscina, mas ela estava olhando para o telefone.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL