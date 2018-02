Metrô do Rio terá esquema especial para atender os foliões durante o carnaval

A concessionária Metrô Rio montou um esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de carnaval. De acordo com a assessoria do Metrô, os trens circularão sem interrupção a partir das 5h de sexta-feira (9) até as 23h59 da terça-feira (13). A partir das 5h de sábado (10), as composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre o bairro da Pavuna, na zona norte, até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, sem necessidade de transferência para circular até o final da Linha 4.

Com os desfiles de inúmeros blocos de rua e mudanças no trânsito durante o Carnaval, o metrô é muito usado pelos foliões de blocos e escolas de samba para cruzar a cidade. A concessionária recomenda que os clientes comprem cartões de ida e volta com antecedência para evitar filas. Também serão aceitos os cartões pré-pago do MetrôRio, o cartão especial de carnaval do Metrô Rio e do aplicativo de transporte 99, Bilhete Único, Vale Transporte e cartão Riocard.

Bola Preta e blocos no Aterro do Flamengo

Na estação Cinelândia, onde concentra o famoso bloco Cordão do Bola Preta, o acesso Passeio ficará aberto das 6h às 20h, entre o sábado (10) e a terça-feira (13), exclusivamente para desembarque e embarque de clientes com cartões pré-adquiridos (cartão unitário e pré-pago do Metrô Rio, cartão especial de Carnaval do Metrô Rio e do aplicativo 99, cartões Riocard, Bilhete Único e Vale-Transporte). Os passageiros que não possuírem cartões deverão embarcar nas estações Carioca e Glória, que vão contar com bilheterias externas para agilizar o atendimento. Os demais acessos da estação Cinelândia permanecerão fechados durante toda a operação de carnaval.

Na estação Glória, a bilheteria externa funcionará de domingo (11) até a terça-feira (13) próxima ao acesso Outeiro. Já em Carioca, a bilheteria externa funcionará de sábado (10) até a terça-feira (13) junto ao acesso Avenida Rio Branco. Os foliões que comparecerem a blocos próximos a essas duas estações deverão comprar o cartão nessas bilheterias, já que não haverá venda na parte interna das estações.

Blocos em Copacabana e Ipanema

No sábado (10), para comparecer ao bloco da Favorita, que desfila na Praia de Copacabana, os foliões deverão desembarcar, na ida, na estação Cantagalo (o acesso A, Miguel Lemos, estará aberto apenas para desembarque). O acesso B (Xavier da Silveira) permanecerá aberto apenas para embarque. Na volta, o MetrôRio recomenda o embarque na estação Siqueira Campos. Os clientes que já tiverem cartões pré-adquiridos deverão embarcar no acesso A (Siqueira Campos). Já os passageiros que desejarem comprar um cartão deverão embarcar no acesso B (Figueiredo de Magalhães).

De sábado (10) a terça-feira (13), a estação General Osório, em Ipanema, também contará com esquema diferenciado. Os acessos Complexo Rubem Braga e Sá Ferreira estarão abertos para desembarque e embarque, exclusivamente, de usuários com cartões pré-adquiridos. Os passageiros que não possuírem esses cartões poderão comprar nas bilheterias externas próximas ao acesso principal, na praça General Osório.

Na estação Nossa Senhora da Paz, não haverá venda de cartões das 18h à meia-noite de sábado até terça-feira. Os clientes que desejarem comprar cartões nas bilheterias deverão dirigir-se à estação General Osório. Ainda na Praça Nossa Senhora da Paz, somente o acesso Joana Angélica ficará aberto durante a operação de Carnaval.

Blocos no Leblon, São Conrado e Barra

No Jardim de Alah, no Leblon, os foliões poderão embarcar apenas pelo acesso A (Borges de Medeiros). O acesso B (Almirante Pereira Guimarães) servirá apenas para desembarque. Na estação Antero de Quental, o desembarque será feito apenas pelo acesso A (Bartolomeu Mitre) e o embarque, somente pelo acesso B (General Urquiza).

Na estação São Conrado, os acessos Rocinha e Aquarela do Brasil ficarão abertos para embarque e desembarque todos os dias do feriado. O acesso Estrada da Gávea não abrirá durante o carnaval.

Já no terminal Jardim Oceânico, todos os acessos permanecerão abertos para embarque e desembarque durante o feriado. Para realizar a integração com o BRT nessa estação, o usuário deverá seguir pelo acesso C e já ter em mãos o Riocard carregado. No sábado (10), os foliões que comparecerem ao bloco Carrossel de Emoções, na Avenida Lúcio Costa, às 8h, deverão desembarcar e embarcar nessa estação.

Sapucaí e Terreirão do Samba

O Metrô Rio é uma das principais opções para os foliões que vão aproveitar os desfiles na Passarela do Samba, na Marquês de Sapucaí, e os shows no Terreirão do Samba, na Praça Onze. Quem vai assistir ao desfile nos setores do lado ímpar ou desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício Balança Mas Não Cai deve optar pelo desembarque na estação Central. A estação Praça Onze é a mais próxima para os passageiros que adquiriram ingressos para os setores pares ou que irão brincar nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios. Para os foliões que irão ao Terreirão do Samba, a estação Central é a indicada.

Funcionamento de outras estações

As estações Catete e Presidente Vargas fecharão à meia-noite de sexta-feira (9) para sábado (10) e só reabrirão às 5h da quarta-feira de cinzas (14).

A estação Maracanã terá bilheterias abertas e máquinas de autoatendimento funcionando 24 horas para atender ao público que comparecer ao evento Rio Carnaval dos Sonhos, no estádio do Maracanã, na sexta-feira (9), sábado (10) e na segunda-feira (12).

Por questões de segurança, algumas estações terão suas bilheterias fechadas de 0h às 5h do sábado (10) a terça-feira (13). São elas: São Francisco Xavier, Afonso Pena, Uruguaiana, Flamengo e Siqueira Campos (Linha 1); São Cristóvão, Triagem, Maria da Graça, Inhaúma, Engenho da Rainha, Thomaz Coelho, Irajá, Colégio, Coelho Neto, Acari/Fazenda Botafogo e Engenheiro Rubens Paiva (Linha 2); e Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico (Linha 4).

Como alternativa, todas as estações terão máquinas de autoatendimento (que aceitam pagamento em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito) para a compra dos cartões, com valor mínimo de recarga de R$ 5. A validade da carga dos cartões pré-pagos é de um ano. O cartão unitário também poderá ser usado (não há validade para os créditos).

Medidas de segurança

Durante toda a operação especial de Carnaval, algumas escadas rolantes permanecerão desligadas. A medida tem como objetivo a prevenção de acidentes com fantasias e adereços, muito comuns nesta época do ano. Não será permitido o embarque com bicicletas e pranchas de surfe durante a operação especial de carnaval.

Metrô na superfície

De 9 a 14 de fevereiro, as linhas Botafogo-Gávea e Antero de Quental-Gávea funcionarão das 5h à meia-noite, mantendo as estações iniciais e finais. O itinerário das linhas de extensão e seus pontos intermediários poderão sofrer alterações de acordo com as condições de trânsito, sempre com a orientação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) ou da Guarda Municipal.

Fonte: Agência Brasil