Metrô de Brasília funciona normalmente em segundo dia de provas do Enem

Com a decisão da Justiça, que determinou o funcionamento de 100% da capacidade do metrô de Brasília hoje (12) e multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento, as estações 24 estações da companhia operam normalmente neste domingo, segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desde a última quinta-feira (9), o metrô de Brasília funciona em esquema especial em virtude da greve por tempo indeterminado deflagrada pela categoria.

De acordo com a assessoria do Metrô Brasília, as oito composições que circulam aos domingos estão rodando e há a possibilidade de mais trens serem colocados em atividade, caso haja necessidade. As estações abriram 8h30 e vão funcionar até as 19h.

Mesmo com o Metrô funcionando normalmente hoje, o governo do Distrito Federal decidiu manter os 67 ônibus extras, em 26 linhas, que foram às ruas durante a semana em virtude do segundo dia de provas do Enem. Os ônibus estão circulando em maior número desde as 9h, e o esquema especial vai até as 18h, quando se encerram as provas.

