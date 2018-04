Mestre do riso, humorista Agildo Ribeiro morre aos 86 anos

(Foto: reprodução) Agildo Ribeiro

Hoje o Brasil não acordou sorrindo. O mestre do humor Agildo Ribeiro morreu aos 86 anos nesta manhã de sábado, 28. O ator estava em sua casa no Leblon, no Rio de Janeiro, quando faleceu, informa Rose Cortez, sua empresária. O motivo ainda não foi divulgado.

É sabido que o humorista enfrentava problemas vasculares e recentemente sofreu uma queda em que se machucou e o impedia de ficar em pé por muito tempo.

Ribeiro foi um dos primeiros contratados da Rede Globo, na década de sessenta. Seu auge de popularidade na TV foi quando atuou nos programas Escolinha do Prof. Raimundo e Zorra Total. Sua última aparição na telinha foi em março deste ano no Prêmio do Humor, organizado por Fábio Porchat, onde o humorista foi homenageado.

Um grande perda. =/

Fonte: Vírgula UOL