Reprodução/BBC Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Leia maisHomem espreme cisto que tinha desde os 16 anos e o vídeo é …

Após três anos sem tratamento, o Centro Médico Naval, na capital do Peru, Lima, estuda agora o caso de Alejandro Ramos, de 56 anos. O mergulhador desenvolveu uma condição rara. Minutos após ter emergido da água de um trabalho no fim de 2013, seu corpo começou a inchar e manteve-se assim desde então.

Os bíceps de Ramos, com 62 e 72 cm de circunferência, são os que mais chamam atenção. O homem trabalhava coletando mexilhões a mais de 30 metros de profundidade .

Na tarde do acidente, uma lancha rompeu a mangueira que levava oxigênio ao mergulhador e o obrigou a subir 36 metros de uma só vez. Ele não estava com roupa apropriada e geralmente esta subida é feita em etapas, para evitar complicações com o nitrigênio, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento da doença.

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

1 de 9

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Feliciano Herrera/Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Mergulhador cujo corpo inchou sem explicação está sendo estudado

Créditos: Reprodução/BBC

Mais galerias

Inacreditável

Fotos tiradas por cuidadores de animais

Inacreditável

Barbie humana

Inacreditável

Cachorro de rua se transforma após ser adotado

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL