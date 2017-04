Menor é apreendido com 2 kg de droga e homem é preso com arma em Itaúba

Um adolescente que transportava aproximadamente 2 quilos de maconha em sua bagagem foi apreendido em ação da Polícia Judiciária Civil com apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, na sexta-feira (14.04), em Itaúba (600 km ao Norte). O menor M.H.B.S., 15, responderá pelo ato infracional de tráfico de drogas.

A apreensão do menor infrator aconteceu após a equipe de investigadores da Delegacia de Itaúba receber informações sobre o transporte da droga.

Diante da denúncia, os policiais iniciaram um trabalho de monitoramento e realizaram a abordagem do adolescente dentro de um ônibus, que fazia o trajeto Cuiabá – Guarantã do Norte. Com ele, foi apreendido três tabletes de maconha e outras porções menores da droga, totalizando aproximadamente 2 quilos.

Ouvido em declarações, o menor contou que comprou o entorpecente em Sorriso, onde embarcou com destino a Peixoto de Azevedo, município em que comercializaria a droga.

Porte ilegal de arma

Em outra ação da equipe de policiais civis da Delegacia de Itaúba, Robson Barros de Matos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito estava com um revólver calibre 38, em um ônibus, deslocando da cidade de Sinop para Itaúba, na companhia de sua mulher e filha de 2 anos.

O acusado tem passagem anterior por porte ilegal de arma de fogo, quando foi preso em março deste ano na cidade de Cláudia com uma pistola 380. (Com Assessoria)