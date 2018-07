Meninos resgatados na Tailândia têm risco de sofrerem com “doença da caverna”

Os doze meninos e o técnico do time de futebol que foram resgatados depois de ficarem mais de duas semanas presos em uma caverna na Tailândia estão sob cuidados médicos com risco de sofrerem com a “doença da caverna”.

Também chamada de espeleonose, a doença é causada pelo fungo Histoplasma, que encontra condições propícias para se desenvolver no ambiente úmido e escuto das cavernas. Os principais sintomas são febre e infecção pulmonar.

“Todo o tempo dentro da caverna eles estavam expostos a infecções”, disse a Dra. Petrina Craine, da Califórnia, ao Daily Mail. Segundo o site inglês, quatro garotos estão tratando infecções pulmonares, mas ainda não se sabe se estão infectados com o vírus.

Fonte: Vírgula UOL