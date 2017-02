Menino raspa sobrancelha e desenha outras descoladas para disfarçar; assista

Máquinas de cortar o cabelo e tesouras são um perigo na mão das crianças. A gente pode até não se lembrar, mas já desejamos cortar as próprias madeixas ou até mesmo as sobrancelhas. Agora, esse garotinho, além de colocar esse desejo em prática, surpreendeu seus pais com um lindo desenho no lugar.

Nós temos muito que agradecer a mãe desse garoto. Ela filmou o momento que tentou dar uma bronca dele, mas não aguentou e caiu no riso. O vídeo viralizou nas redes sociais neste final de semana.

Vamos combinar: a gargalhada da mãe deixa tudo ainda mais engraçado. O pior é que ele, depois de olhar em um espelho, parece que gostou do resultado. Assista:

Fonte: virgula.uol.com.br