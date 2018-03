Menino que sofreu bulliyng encontra gato com mesmas características físicas

Madden, um garoto de 7 anos de Oklahoma nasceu com um lábio leporino e heterocromia iridum (olhos de cores diferentes). Alguns na escola chegaram a provocar o garoto por sua aparência única, mas ele acabou encontrando seu verdadeiro espírito animal.

“Na semana passada, um amigo postou uma imagem do gato em nosso grupo de mães. Este gatinho foi levado por um grupo de resgate em Minnesota ”, disse a mãe de Madden, Christina Humphreys, ao Love What Matters.

“Sabemos imediatamente que esse gatinho deveria ser parte de nossa família. Não só ele tem um lábio leporino como o nosso filho de 7 anos Madden, ele também tem uma completa heterocromia iridum, como Madden. Eles estavam destinados a ser melhores amigos. Engraçado como um animal de estimação pode fazer você se sentir menos sozinho.”

“Heterocromia iridum é quando uma parte da íris tem pelo menos duas cores. A heterocromia iridum completa, em que os olhos têm cores completamente diferentes, é bastante rara, existindo em menos de 1% da população, segundo me disseram. Isso além dos lábios fissurados é excepcionalmente raro ”, apontou.

“Moon, o gatinho, e Madden são os companheiros perfeitos um para o outro. Em uma palavra cheia de intimidações e palavras odiosas, escolheremos perseguir o amor. Acho que é seguro dizer que esse gatinho é amor e certamente deveria fazer parte de nossa jornada e da jornada de Madden”, completou a mãe.

Fonte: Vírgula UOL