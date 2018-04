Menino negro sofre racismo em parquinho e vídeo se espalha nas redes sociais

Crianças rejeitaram menino negro e adultos não fizeram nada

Um vídeo circulando nas redes sociais da Espanha mostra a rejeição de um menino negro em um parque infantil. O registro foi feito em Bilbao, ao norte do país, e gerou discussão sobre racismo. As imagens acumulam 20 milhões de visualizações e 240 mil compartilhamentos, informou a BBC.

Leia mais

A provocação das crianças no parque e a passividade dos adultos presentes diante da situação levantou um debate sobre deportações de imigrantes negros e violência policial.

Lázaro Ramos

O ator é uma brisa de diversidade racial no universo homogêneo da televisão.

Créditos: Divulgação

Tais Araujo

O mesmo podemos dizer de Tais Araujo, esposa de Lázaro e líder de diversos movimentos de empoderamento feminino e racial na mídia.

Créditos: Divulgação

Criolo

Com letras e declarações, o rapper do Grajaú ganhou o grande público e é orgulho para a comunidade negra.

Créditos: Divulgação

Djamila Ribeiro

Acadêmica e feminista, Djamila fez parte da comissão de direitos humanos do ex-prefeito Fernando Haddad em São Paulo e é referência do feminismo negro.

Créditos: Reprodução

Eliane Dias

Eliane é esposa de Mano Brown e líder da produtora Boggie Naipe, que cuida da carreira solo do marido e dos Racionais.

Créditos: Revista Trip/Reprodução

Mano Brown

Mano Brown

Créditos: Gabriel Quintão/Virgula

Juçara Marçal

Com o Metá Metá e a carreira solo, Juçara é uma das responsáveis por elucidar o público sobre as tradições e raízes das religiões de matriz africana.

Créditos: Divulgação

Jonathan Azevedo

Jonathan vive Sabiá em ‘A Força do Querer’ e óbvio, já foi vítima de racismo. O que não o impediu de seguir em frente com seu trabalho dentro e fora da TV.

Créditos: Divulgação

Karol Conka

Karol Conka ganhou a mídia com autoestima e afirmação

Créditos: Reprodução

Emicida

O rapper, criado pela mãe, tem história de vida semelhante a de muitos negros das periferias brasileiras. Retratando essa realidade nos discos, ele serve de referência.

Créditos: Divulgação

Mariene de Castro

A cantora é outra que ajuda a cultivar e divulgar o respeito pelas religiões de matriz africana com suas músicas.

Créditos: Divulgação

MC Carol

A funkeira derruba os padrões diariamente para demonstrar que a mulher negra pode, sim, ocupar um espaço relevante.

Créditos: Divulgação

MC Soffia

A jovem adolescente impressiona com sua lucidez sobre temas como racismo e feminismo, empoderando os colegas e inspirando jovens negros.

Créditos: Divulgação

Aranha

O goleiro foi alvo de racismo no estádio do Grêmio, em Porto Alegre, em 2014 e não se calou. Ficou revoltado e fez questão de deixar isso claro, não aceitando o perdão dos responsáveis pelos atos criminosos e exigindo punições. Hoje, virou um símbolo da batalha contra racistas no futebol.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL