Menino de cinco anos cria próprio obituário: “quando morrer, serei um gorila”

O americano de cinco anos, Garrett Matthias, criou seu próprio obituário com a ajuda dos pais e tem emocionado as pessoas de sua cidade natal, em Ohio, nos Estados Unidos.

Leia maisMulher de 21 anos não sabia que estava grávida até dar à luz …

Garrett morreu na última semana depois de nove meses lutando contra um tipo raro de câncer e sua mãe tornou público o obituário criado pelo filho mais novo. “Quando eu morrer, serei um gorila. Quero ser cremado e virar uma árvore para poder morar lá quando for um gorila”, ele disse.

Fonte: Vírgula UOL