Menino de 4 anos pinta o rosto com pomada: “não quero mais ser marrom”

Leon, um menino de quatro anos cobriu todo o rosto com pomada de assadura e, quando sua mãe perguntou o motivo da brincadeira, ele respondeu: “eu não quero mais ser marrom”.

Leia maisAdolescente mais pesado do mundo perde mais de 60 quilos após …Brasileira vence bulimia e ajuda a quebrar padrões no Instagram

Em entrevista à BBC britânica, Alison, mãe do garoto, contou que esta não foi a primeira vez que Leon se mostrou insatisfeito com a cor da sua pele. “Um dia, pouco antes de dormir, ele me pediu para passar spray branco em seu rosto”.

Diante do episódio, Alison explicou ao filho que toda sua família é negra. “Todos que amamos são negros”, disse. Além disso, ela levou livros infantis com protagonistas negros para a escola do filho para tentar fazer com que ele se sinta mais representado entre os outros alunos, que, em sua maioria, têm pele branca.

Fonte: Vírgula UOL