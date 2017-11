Menino de 3 anos é baleado dentro de casa e está em situação grave

Um menino de 3 anos foi baleado dentro de casa na noite de ontem (31) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Vitor Gabriel Leite Matheus foi atingido na cabeça por uma bala perdida que entrou pelo telhado da casa.

A criança foi levada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse), onde foi submetida a uma cirurgia no final da noite de ontem. Vitor Gabriel está internado em estado gravíssimo, segundo informações do hospital. Ele respira com a ajuda de aparelhos e está em coma induzido.

A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar de onde partiu o tiro. A Polícia Militar informou que, na noite de ontem, não havia qualquer operação envolvendo policiais na região da ocorrência.

Fonte: Agência Brasil