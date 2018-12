Um menino de 15 anos morreu após saltar do 14º andar com um paraquedas feito em casa, na Ucrânia. Pessoas filmaram a queda e viram quando o aparato não abriu.

“Muita gente estava lá e ninguém tentou impedir que ele saltasse. Aconteceu diante dos nossos olhos”, disse uma testemunha ao site Daily Mail. Ainda segundo ela, a mãe e outros familiares do garoto também estavam no local e teriam o incentivado a pular.

Fonte: Vírgula UOL