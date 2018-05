Menino de 11 anos usa droga ‘zumbi’ e é encontrado desacordado

Depois de 33 horas no hospital, ele recuperou a consciência

Um menino de 11 anos foi encontrado insconsciente e levado a um hospital após fumar cigarro com Spice, droga sintética conhecida por fazer pessoas se comportarem como zumbis. A mãe de Logan John-Evans o encontrou desacordado antes de ir para escola. As informações são do site Mirror.

Exames não detectaram a droga no sangue do menino, mas médicos apontaram que os sintomas indicam o uso da droga sintética. A substância causa batimento cardíaco acelerado, vômito, confusão e comportamento violento. “Ele acordou às 3am e eu pensei que estava sonâmbulo, pois estava tentando sair de casa. Coloquei dele de volta na cama, mas pela manhã era como se fosse um zumbi, como se um monstro tivesse tomado conta de seu corpo”, contou a mãe.

Aparentemente, alguém colocou a droga em um dos cigarros de Logan. Depois de 33 horas no hospital, o menino recuperou a consciência mas não foi capaz de lembrar dos acontecimentos recentes.

Fonte: Vírgula UOL