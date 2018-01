Menino canta em homenagem à irmã falecida e vídeo fofo viraliza; veja

Reprodução / Instagram O pequeno Alexander com os pais Samir e Stephanie

Um vídeo fofo de um garotinho de 4 anos cantando em homenagem à irmã falecida vem conquistando o Twitter e já alcançou quase 1,5 milhões de views em poucos dias.

O usuário Samir Deais, morador de San Antonio, no estado americano do Texas, foi quem compartilhou na rede social as imagens do pequeno Alexander arranhando uma guitarra de brinquedo em frente ao porta-retrato da irmã, que faleceu em 2017. “Meu filho cantando ‘Remember Me’ do filme ‘Coco’ (no Brasil intitulado ‘Viva – A Vida é uma Festa!’) para sua irmãzinha Ava, que perdemos em maio passado. Ele tem apenas 4 anos e entende. Ele nem sabia que estava sendo gravado. Ele só queria cantar para ela pelo seu primeiro aniversário!”, escreveu na legenda. Olha que fofura!

Após o post de Samir receber milhares de curtidas, compartilhamentos e ir parar em canais de TV, ele foi procurado pelo jornal local ‘My San Antonio’ e explicou à reportagem que a filha caçula morreu em decorrência de uma hidronefrose, doença que afeta os rins e a bexiga, e que em tempos obscuros, presenciar cenas adoráveis como essas faz tudo parecer mais bonito. Nós concordamos, Samir <3

Fonte: Vírgula UOL