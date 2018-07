Menina sem-teto faz lição na chuva e vira inspiração

Menina sem-teto faz lição na chuva

Sempre que você reclamar da escola, lembre-se do esforço dessa garota. Recentemente, o usuário do Facebook Rolando Villanueva postou um vídeo de uma menina que estuda sob a forte chuva de Manila, nas Filipinas.

Villanueva escreveu em filipino: “Espero que todas as crianças sejam tão trabalhadoras quanto você quando se trata de estudar … Para outros estudantes, não desperdice o que você tem.”

Villanueva disse ao Coconuts Manila através de uma mensagem no Facebook que ele fez o vídeo da menina de 8 anos do lado de fora do Condomínio Alpha Grandview, em Malate, Manila.

No vídeo, a estudante pode ser vista lutando para procurar abrigo, enquanto tentava permanecer seca sob o que parece ser um cobertor, apenas para ler seu livro. Com ela estavam sua mãe (visto dormindo no vídeo) e sua irmã mais nova.

Ele acrescentou que a garota é uma estudante com boas notas no segundo grau da Escola Elementar Aurora Quezon, em Manila.

Eles não têm casa, e o pai deles está doente, mas ele ainda está trabalhando duro para sustentar sua família pedalando um tuk tuk.

“Eu fui inspirado pela criança e enquanto eu olhava para ela estudando, eu disse a mim mesmo que não importa o que, essa criança terá sucesso por causa de sua determinação em obter educação”, acrescentou Villanueva.

“Eu fiz o vídeo para mostrar aos meus filhos, que têm quase a mesma idade, para inspirar e que continuem estudando”, disse ao Coconuts Manila.

Fonte: Vírgula UOL