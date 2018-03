Menina que se emocionou ao ganhar bolo de aniversário ganha festa temática de ‘Frozen’

Reprodução/Facebook Rinah Laís

Na semana passada, uma foto de uma menina emocionada ao receber um bolo de aniversário viralizou no Facebook. Agora, Rinah Lais, moradora de Macapá, ganhou uma festa completa para comemorar seus sete anos.

A festa – que teve tema Frozen: Uma Aventura Congelante, seu filme favorito – foi uma ideia de microempresários da cidade e a surpresa rolou no sábado (17).

“A história de um sonho, uma menina lindinha, capaz de mover o coração de muitos, a gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter vontade, vontade e atitude. A Laís comoveu nossos corações e vai ganhar uma festa linda, festa toda dela, para ela, seus familiares e amiguinhos”, contou uma das empresárias no Facebook.

Fonte: Vírgula UOL