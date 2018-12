Menina é suspensa de ônibus por bullying e pai a filma caminhando por 8 km até escola

Uma menina de 10 anos foi suspensa por uma semana do ônibus escolar pela segunda vez por fazer bullying com os colegas. Segundo o site Daily Mail, ela xingava algumas crianças e impedia que outros descessem do veículo. O pai, Matt Cox, decidiu então lhe dar uma lição. A menina andou oito quilômetros de casa até a escola. De carro, ele foi atrás filmando a filha e postou o vídeo no Facebook. O post já teve mais de 16 milhões de visualizações.

Leia maisAvó mostra pela primeira vez rosto de Zoe, filha de Sabrina Sato …Polícia investiga morte de cachorro em supermercado

“Não esperava a repercussão, mas não faria nada diferente. Acho que minha filha tenha aprendido algumas lições e enxergado como o bullying afeta as pessoas. Não é porque não vemos como elas se sentem que o que fazemos não as afeta”, disse Matt ao site Daily Mail.

O norte-americano comentou ainda que leu os comentários do post com a menina de 10 anos e seus outros dois filhos, de 14 e 12 anos. Ele completou: “eu percebi também que ela acreditava que ir para a escola de ônibus ou carro era um direito e não um privilégio”.

Fonte: Vírgula UOL