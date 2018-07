Menina de um ano é diagnosticada com tipo raro de câncer de ovário

A americana Harlow, de três anos, foi diagnosticada com câncer de ovário quando tinha apenas um ano e meio. Este tipo de câncer é muito raro em crianças, já que costuma aparecer em mulheres de mais de 50 anos.

Harlow faz tratamento desde 2016 e já passou por cirurgias e quimioterapia. A mãe, Bianca Langtree, disse ao site Daily Mail que o tipo de câncer é muito agressivo. “Ele tem grandes possibilidades de reaparecer”.

Fonte: Vírgula UOL