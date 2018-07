Melhor pai! Solimões abençoa fotos do filho com o namorado no Instagram

O cantor Solimões, da dupla com Rionegro, está encantando a internet com seus comentários amorosos nas fotos do filho Gabriel.

Leia maisGravadora pretende lançar singles em disquetes e ninguém tá …Joelma conta que tem cinco casas e com o que mais gasta dinheiro: …

Sempre em letras maiúsculas, o sertanejo é um dos primeiros a comentar os posts do filho ao lado do namorado com a já famosa frase “DEUSABENÇÔE OCÊIS”. E, Gabriel, sempre responde “AMÉEM”. Quando o cantor não deixa sua marca em alguma foto, os fãs vão lá e tratam de abençoar o post.

As fotos de Gabriel com os amigos também não passam sem o comentário fofo do pai. “IAARUUULLL TREEEMMM. DEUSABENÇÔE OCÊIS TUDO”, escreveu o sertanejo.

Solimões já era famoso no Instagram por causa dos vídeos hilários e um jeito bem particular de escrever suas legendas. Agora, ganhou ainda mais fãs!

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Solimões, melhor pai

Sertanejo faz sucesso na web ao abençoar as fotos do filho ao lado do namorado

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Marina Ruy Barbosa comemora aniversário

Carol Dantas e Davi Lucca

Mansão de Taylor swift

Mais galerias

Marina Ruy Barbosa comemora aniversário

Carol Dantas e Davi Lucca

Mansão de Taylor swift

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1285630’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL