Meia tonelada de maconha e 10 mil munições são apreendidas em Petrópolis

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de hoje (16) 10 mil munições de uso restrito e meia tonelada de maconha ao interceptar dois carros na BR-040, rodovia que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. A abordagem foi na altura de Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o material vinha de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e seria levado para a favela Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Três suspeitos foram presos por tráfico de drogas, armas e receptação. Os policiais desconfiaram deles durante um patrulhamento e decidiram adordar os veículos que ocupavam. Na verificação, os policiais descobriram que os veículos tinham multas que somavam milhares de reais, eram clonadas e com registro de roubo. Também foram encontrados rádios comunicadores nesses carros.

O motorista do terceiro carro, que vinha logo em seguida, percebeu a abordagem policial, fugiu para as margens da rodovia e não foi encontrado.

O material apreendido estava no terceiro carro, e os três homens detidos nos outros dois veículos confessaram que faziam escolta do carregamento.

Ao todo, foram encontradas 10 mil munições dos calibres 9 milímetros (mm) e 40 mm, 55 carregadores, uma pistola e aproximadamente meia tonelada de maconha.

Fonte: Agência Brasil