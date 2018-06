Meghan se descuida ao cruzar as pernas e disfarça

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, acompanhou seu marido, o príncipe Harry, ao Prêmio Jovens Líderes da Rainha, que homenageia os jovens e suas conquistas de toda a Comunidade.

Sua posição de pernas cruzadas, no entanto, incitou centenas de comentários na página do Facebook da família real. Ao perceber a gafe, ela logo corrigiu a posição.

Um fã real escreveu: “A duquesa de Sussex tem as pernas cruzadas erradas. Que desrespeito para a rainha. Todas as damas reais cruzam os tornozelos ou colocam as duas pernas para o lado.

No entanto, muitos dos fãs de Meghan saíram em defesa dela.

Um deles disse: “Tenho certeza de que a rainha está mais preocupada com a paixão e o compromisso de Meghan com a comunidade do que com a forma como ela cruza as pernas”.

Outra escreveu no Facebook: “Meghan pode cruzar as pernas como ela gosta, nada a ver com protocolo, a maioria dos Royals faz a ‘abordagem da Duquesa’ porque eles aprenderam que desde cedo, Meghan é ela mesma”.

A morena estava usando um vestido Prada rosa para a ocasião e tinha os cabelos soltos em brigas soltas.

Antes de entrar no salão de baile do evento, a ex-estrela do Suits encontrou David Beckham, que também estava na premiação.

26 vezes em que Meghan e Harry se olharam apaixonados no casamento

Créditos: Reprodução/ People

Fonte: Vírgula UOL