Meghan Markle pode quebrar mais uma tradição em casamento com príncipe Harry

Reprodução / Instagram Novo casal real

O noivado do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle foi anunciado no dia 27 de novembro, e, desde então, tem sido um dos assuntos mais comentados no mundo todo.

Recentemente, a imprensa britânica de celebridades noticiou que a futura duquesa pode quebrar mais um protocolo durante o seu casamento marcado para acontecer no dia 19 de maio: ela deve entrar de braços dados com a mãe, Doria Radlan, até o altar, ao invés de ser conduzida pelo seu pai, Thomas Markle. Os pais da atriz do seriado ‘Suits’ estão separados desde 1988.

Reprodução Meghan Markle e a mãe, Doria Radlan

Ainda de acordo com os tabloides do Reino Unido, a cerimônia de Meghan e Harry será marcado por muitas supresas não convencionais.

Essa não é a primeira vez em que os noivos rompem com as tradições da família real britânica. Harry já ignorou a regra ao pedir a mão de uma mulher divorciada e também fez questão de passar o Natal com a futura esposa, sendo que companheiros dos membros da realeza precisam esperar até o casamento para serem convidados para comemorações oficiais.

Fonte: Vírgula UOL