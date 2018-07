Meghan Markle já gastou R$4 milhões em roupas; quem paga a conta?

Desde que anunciou o noivado com príncipe Harry, em novembro do ano passado, Meghan Markle elevou seu status fashion e não tem economizado libras em suas produções para eventos oficiais. De acordo com o site Mirror, a especialista em família real Katie Nicholl calculou que a duquesa tenha gasto $762,3 mil (aproximadamente R$3,9 milhões) em roupas.

Entre os itens mais caros, estão o vestido Ralph & Russo para as fotos de noivado que custou $56 mil libras, o vestido de casamento da grife Givenchy que vale $335 mil libras e o longo branco usado na recepção e criado por Stella McCartney que é avaliado em $119 mil libras.

A especialista diz ainda que Meghan Markle contribui um pouco com estas despesas de guarda-roupa, mas que a maioria delas é paga por príncipe Charles, sogro da ex-atriz e futuro rei da Inglaterra.

http://www.virgula.com.br/famosos/principe-louis-sera-batizado-com-agua-do-rio-jordao/

Fonte: Vírgula UOL