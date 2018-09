Meghan Markle ajuda em cozinha comunitária e lança livro beneficente de receitas

Meghan Markle acaba de lançar um livro de receitas que terá renda revertida para caridade, na Inglaterra. A esposa do príncipe Harry passou um tempo cozinhando ao lado de mulheres que se reuném em uma cozinha comunitária para preparar o almoço e alimentar famílias que perderam suas casas, em 2017, por causa do incêndio de um prédio residencial que funcionava como alojamento social, em Londres.

A duquesa de Sussex disse que quando ficou sabendo que a cozinha comunitária só estava disponível dois dias na semana, decidiu criar o livro ‘Juntos: nosso livro de receitas comunitário’ para arrecadar fundos. “O livro não é apenas sobre receitas, mas também é sobre a história de uma comunidade em Londres que se juntou em uma cozinha e descobriu o poder de cura de compartilhar comida”, disse Meghan em anúncio oficial.

O livro, que será publicado em parceria com a The Royal Foundation e a Penguin Random House, tem 50 receitas de culturas diferentes que são feitas por pessoas que foram afetadas pelo incêndio da Grenfell Tower, tragédia que causou mais de 70 mortes.

“Misturar identidades culturais sob um mesmo teto cria um espaço para ter a sensação de normalidade – em sua forma mais simples, a necessidade universal de conectar, nutrir e comungar através da comida, através de crises ou alegrias – algo com que todos podemos nos relacionar”, completou Meghan.

Mehan Markle ajuda em cozinha comunitária

Em Londres, a duquesa cozinhou ao lado de vítimas de incêndio de prédio que funcionava como alojamento social

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL