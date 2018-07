Mega-Sena poderá pagar hoje R$ 22 milhões

Quem acertar hoje (5) as seis dezenas da Mega-Semana poderá colocar na sua conta bancária R$ 22 milhões. Este é o valor do prêmio principal, estimado pela Caixa. Aplicado na poupança, ele poderia render aproximadamente R$ 81 mil mensais. O próximo sorteio da Mega-Semana está narcado para sábado (7).

O sorteio do concurso 2.056 da Mega Semana de Férias está marcado para as 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país.

Fonte: Agência Brasil