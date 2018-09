Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2,5 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar hoje (15) um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.078. O sorteio está marcado para as 20h, em Serra Negra (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro no Portal Loterias Online da Caixa.

Fonte: Agência Brasil