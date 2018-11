Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 27 milhões no sábado

Não houve acertador no Concurso 2.095 da Mega-Sena na noite desta quarta-feira (07). Os números sorteados foram 16, 29, 35, 43, 49 e 56. O valor estimado para o próximo concurso, que terá sorteio no sábado (10) é R$ 27 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 78 apostas acertaram a quina (prêmio de R$ 30,8 mil) e 4.637 apostas acertaram a quadra (prêmio de R$ 741,88). O sorteio ocorreu em Manhumirim, próximo ao Parque Nacional do Caparaó no leste de Minas Gerais.

O apostador poderá fazer o seu jogo até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50

Mega-Sena da Virada

A Mega da Virada, que está fazendo 10 anos, deve pagar este ano um prêmio de R$ 200 milhões. As apostas para o concurso especial de 31 de dezembro já podem ser feitas por meio do volante específico em todas as lojas lotéricas.

Segundo a Caixa, este ano, pela primeira vez, os apostadores também vão ter a opção de registrar suas apostas de qualquer local e a qualquer hora pelo portal Loterias Online, canal digital de apostas das Loterias Caixa. O portal lançado em agosto.

Fonte: Agência Brasil