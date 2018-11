Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2094 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (3) em Arapiraca (AL).

As dezenas sorteadas foram: 04 -16 – 19- 31- 33 – 44.

Para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (07), o prêmio pode chegar a R$ 22 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.

Fonte: Agência Brasil