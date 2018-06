Mega-Sena acumula e pagará R$ 4,5 milhões; confira as dezenas

O prêmio principal estimado em R$ 2,5 milhões do concurso 2.053 da Mega-Sena, sorteado hoje (27) à noite em Campina Grande (PB), não teve nenhum ganhador. Confira as dezenas sorteadas: 12 – 22 – 27 – 37 – 40 – 55.

Dezessete apostas acertaram a quina e levam cada uma R$ 66.063,41. Pouco mais de 1,5 mil bilhetes fizeram a quadra e cada um ganhará um prêmio de R$ 1.014,15.

O próximo concurso, que será sorteado no sábado (30), tem um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas de todo o país. O valor da aposta mínima é R$ 3,50

Fonte: Agência Brasil