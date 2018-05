Médium australiana sente cheiro de pessoa que vai morrer

A australiana se dedicar a ajudar outras pessoas a encontrarem a própria mediunidade

A australiana Ari Kala, 24 anos, trabalhava como secretária mas decidiu deixar o emprego parta se dedicar a carreira de médium. Ela descobriu o dom de “sentir o cheiro de pessoas que estão perto de morrer” aos 12 anos. Para Ari, no entanto, o poder especial é inútil já que ela não consegue evitar a morte da pessoa. Mesmo quando sente o “cheio de morte” a australiana não revela à pessoa em questão. As informações são do site Mirror.

Ari ensina mulheres a descobrir e controlar seus poderes psíquicos. Ela acredita que todas as pessoas possuem um poder potencial que é suprimido pela vida em sociedade. “Toda pessoa tem acesso a habilidade psíquica, mas geralmente ela é suprimida. Crianças escutam que devem crescer desde muito cedo. As pessoas esperam se encaixar na sociedade, precisam se comportar o mais normal possível”, disse ela.

Angel – Camila Queiroz

“Bem no começo da novela a Angel ainda mantinha um estilo básico e com uma pegada menininha. Seus looks eram blusas de tricô, camisetas, jeans, mochilas e tênis. Depois a personagem ganhou um “banho de loja” e suas peças ficaram mais descoladas e urbanas.”, afirma a consultora de imagem

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Jaqueta

Canal/ R$ 199,99 – http://www.stylight.com.br/Canal/?campaignId=11833&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=sem+br&utm_campaign=11833&ef_id=VG86DQAAAYULG1RD:20150828201746:s

Créditos: Reprodução

Angel – Camila Queiroz

Look descolado e urbano

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Calça skinny cintura alta

Youcom/ R$ 99,90 – http://www.youcom.com.br/

Créditos: Reprodução

Angel – Camila Queiroz

Vestido com um ar mais sensual

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Vestido paetê

Colcci/ R$ 236,99 – http://www.colcci.com.br/

Larissa – Grazi Massafera

“A Larissa tem o estilo “hippie moderno”. Todas as peças usadas por ela tem características específicas: franjas, rendas e calças bocas de sino. Segundo a própria figurinista da trama, Ellen Milet, diz que os modelitos têm referências dos festivais de rock dos anos 70″

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Calça flare

Renner / R$ 99,90 – http://www.lojasrenner.com.br/

Créditos: Reprodução

Larissa – Grazi Massafera

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Bolsa

Dafiti/ R$ 75,99 – http://www.dafiti.com.br/

Créditos: Reprodução

Larissa – Grazi Massafera

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Colete de franja

Dafiti/ R$ 79,90 – http://www.dafiti.com.br/

Créditos: Reprodução

Giovanna – Agatha Moreira

“A Giovanna tem total pegada rock and roll sem deixar o toque patricinha de lado. Ela investe muito em regatas descoladas, jaqueta de couro e botas ousadas. Os acessórios roqueira rebelde também são a marca registrada da personagem”

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Regata rock and roll

Colcci/ R$ 98,90 – http://www.colcci.com.br/

Créditos: Reprodução

Giovanna – Agatha Moreira

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Bota cano alto

Dumond/ R$ 339,99 – http://www.dumond.com.br/verao-2016/

Créditos: Reprodução

Giovanna – Agatha Moreira

Créditos: Reprodução/ TV Globo

Fonte: Vírgula UOL