Médicos encontram tartaruga de aquário morta na vagina de mulher na Espanha

A polícia espanhola iniciou uma investigação de assédio sexual depois que médicos em Tenerife encontraram uma tartaruga morta dentro da vagina de uma inglesa que mora na ilha.

Segundo os sites Daily Mail, The Sun e New York Post, a mulher de 26 anos procurou o médico sentindo fortes dores no abdômen. Ela disse à ABC que começou a sentir o incômodo dias antes depois de uma festa com amigos ingleses, mas que não sabia como o animal foi parar dentro do seu corpo.

O site local El Mundo também repercutiu o incidente e completou: “a tartaruga de aquário morta encontrada dentro da vagina da mulher lhe causou uma séria infecção, que já foi controlada”.

Fonte: Vírgula UOL