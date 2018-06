Médico remove larva gigante de nariz de paciente na China

Parasita estava no nariz do paciente há cerca de dois anos

Um médico removeu uma larva gigante do nariz de um homem no hospital Beihai, no sul da China. Segundo informou o site Mirror, a larva estava há dois anos vivendo nas narinas do paciente e ele passou os últimos 10 dias com sangramento constante no nariz.

Dr. Liu Xiongguang teve a operação filmada por uma enfermeira. “Ele acabou de voltar do trabalho na província Yunnan e estava tendo sangramento nasal por 10 dias. A mulher dele disse que viu algo se movendo dentro das narinas do paciente”, disse Dr. Liu.

Fonte: Vírgula UOL