Médico herói usa peças de carro para fazer cirurgias

Leia maisCafé coreano tem design igual a quadrinhos que causa ilusão de …Ex-refugiada, modelo é estrela de temporada de moda

Um médico herói que dirige um hospital em um dos lugares mais afetados pela fome no planeta revelou que precisou improvisar equipamentos cirúrgicos usando peças de carros para realizar operações que salvam vidas.

Sem o equipamento mais básico, o centro médico em Bunj, no Sudão do Sul, ainda consegue realizar mais de 50 operações por semana, e é a última esperança de mais de 200 mil pessoas na região devastada pela guerra.

Não tem máquinas de raios X, os geradores falham regularmente e os pacientes recebem cetamina antes da cirurgia porque não há anestesia.

O médico chefe Dr. Evan Atar Adahar, que só vê sua família três vezes por ano, dorme em uma tenda no complexo do hospital, e à noite usa uma máquina de costura para fazer linha cirúrgica para os procedimentos do dia seguinte.

“Mesmo que algo esteja faltando, você ainda precisa fazer a operação. Eu tive que tirar os parafusos dos carros porque não tínhamos nada para consertar o topo dos tubos para os pacientes durante as operações. E usamos anzóis para fazer agulhas. Não podemos nos render à falta de equipamentos que temos”, disse ao jornal inglês Mirror.

O médico de 52 anos foi homenageado na segunda (1) com o Prêmio Nansen da Agência de Refugiados da ONU – a maior honra da ONU dada àqueles que ajudam as pessoas que fogem da perseguição.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Pacientes no Sudão do Sul

Pacientes no Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Pacientes no Sudão do Sul

Pacientes no Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Médico herói do Sudão do Sul

Médico herói do Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Pacientes no Sudão do Sul

Pacientes no Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Pacientes no Sudão do Sul

Pacientes no Sudão do Sul

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Italiano que levou 6 mil para cama

Casal de pinguins gays ‘sequestra’ filhote

Veronika Didusenko

Mais galerias

Italiano que levou 6 mil para cama

Casal de pinguins gays ‘sequestra’ filhote

Veronika Didusenko

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1293629’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL