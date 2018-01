MEC divulga resultado do SiSU; inscrição vai até dia 7

O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (29) o resultado do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que pode ser acessado aqui: sisu.mec.gov.br. Os aprovados devem realizas as matrículas no câmpus onde irão cursar, durante os dias 2, 5, 6 e 7 de fevereiro.

As vagas eventualmente não ocupadas ao final da chamada regular serão preenchidas mediante utilização da lista de espera disponibilizada pelo SiSU. O candidato deverá obrigatoriamente confirmar no SiSU o interesse pela vaga, durante o período de 29 de janeiro a 7 de fevereiro.

Para ingresso no primeiro semestre de 2018, a Unemat utiliza as notas do Enem/SiSU. São oferecidas 2.420 vagas em 60 cursos de graduação presenciais, desenvolvidos em 11 câmpus, em todas as regiões do Estado de Mato Grosso.

Do total de vagas, a Unemat reserva 25% para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, 5% para indígenas, 30% para candidatos oriundos de escolas públicas e 40% para ampla concorrência.

Para conhecer mais sobre os cursos oferecidos pela Unemat, acesse aqui.