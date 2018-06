‘Me fortaleceu’, diz Ana Furtado após apoio contra câncer

Ana Furtado

Leia maisMulher tem câncer detectado em programa de TV

Ana Furtado protagonizou um momento emocionante ao encontrar pessoas que deram apoio nas redes sociais após ela ter revelado câncer de mama. A atriz, jornalista e apresentadora esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda (25).

“Me fortaleceu ainda mais. Consegui superar o medo que sentia através desse amor”, afirmou, sem conter as lágrimas.

“O choro é de alegria, porque essas mulheres são muito guerreiras”, afirmou.

“Quando resolvi falar sobre meu câncer, foi uma decisão corajosa, mas certa do meu objetivo. Como pessoa pública, tinha esse propósito. Queria me colocar como ferramenta de alerta para população. Pode acontecer com qualquer uma”.

Ela deixou uma mensagem para aqueles que como ela estão lutando contra a doença.

“Quero dizer que ninguém disse que a vida é fácil. Essa vai ser uma fase da vida que também não vai ser fácil. Mas ela passa. Lute, tire do seu coração, da alma, corpo, espírito, todo o ódio e rancor que essa doença pode trazer. Harmonize-se. Reequilibre-se. Não há dialogo sem haver a paz. Promova a paz dentro de você, reestabeleça sua força, reze. Tenha fé. Vá com fé, força e muita coragem. Minha cura é inevitável. A sua também vai ser”, completou.

Mulher tem câncer detectado em programa de TV

Fonte: Vírgula UOL