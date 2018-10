‘Me forço a treinar pois sei que vai ser bom’, diz Patrícia Poeta

Patrícia Poeta na Women’s Health em foto de Vinicius Mochizuki

Capa da Women’s Health Brasil de outubro, Patrícia Poeta falou sobre sua preocupação com a saúde e sua rotina de exercícios físicos.

“Mesmo que esteja sem vontade de ir para a academia, eu me forço pois no fim sei que vai ser bom. Se vou gravar e sei que não terei tempo de malhar, levo a mochila com as roupas de ginástica para fazer no fim do dia. Atividade física é como escovar os dentes: não tem como deixar de fazer.”

“Sempre tive uma relação boa com meu corpo. Acho que nosso corpo é a nossa casa, precisamos cuidar bem dele. Depois que saí do JN, dei uma relaxada, uma engordada. Um dia fui experimentar uma saia coringa e vi que não entrava mais. Resolvi que tinha que tomar uma decisão. Fui ao médico e vi que todos os meus exames estavam alterados, inclusive com colesterol alto. Então corri atrás do prejuízo e fiz uma reeducação alimentar.”

“Adoro caminhar e correr no calçadão da praia. Enquanto caminho, observo a paisagem, penso na vida, aprecio o mar. Também faço musculação alternada com exercício aeróbico na mesma aula. Além disso, frequento duas aulas de ballet fitness por semana e, quando tenho tempo, aula de samba. Também pratico aulas de yoga em casa”, ressaltou.

